Стало известно, куда пойдут деньги в случае увеличения штрафов за нарушение ПДД в РФ

В Оренбургской области пошли еще дальше и в условиях конкурса на обслуживание камер видеофиксации прописали, что подрядчик обязан за три месяца передать не менее 555 тысяч фотографий с камер наблюдения. Хочешь, не хочешь, а необходимое количество снимков должно быть. И как быть уверенным, что камеры установят именно в потенциально опасных местах, а не в хлебных?