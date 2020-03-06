Стало известно, куда пойдут деньги в случае увеличения штрафов за нарушение ПДД в РФ

Если инициативу Минюста поддержат, минимальный штраф за превышение скорости увеличится с 500 до трех тысяч рублей. Учитывая среднюю зарплату по стране, достаточно будет пару раз нарушить ПДД, чтобы лишиться трети заработка.
Общая сумма оплаченных штрафов за нарушение ПДД в России ежегодно составляет 70 миллиардов рублей, при принятии поправок эта цифра увеличится в шесть раз. Так кто получит эти деньги?
Неверно думать, что камеры видеофиксации на дорогах принадлежат государству и полученные с их помощью деньги всегда остаются в казне. Во многих российских регионах обслуживанием камер и, соответственно, получением прибыли с них, занимаются крупнейшие сотовые операторы и порой совершенно неожиданные организации.
Так, в Омске за камерами следят казаки, всего в регионе 60 камер, на обслуживание которых власти выделили 61 миллион рублей. На зарплату рядовым казакам, переносящим треноги с места на место, уходит 12-13 тысяч рублей в месяц на каждого. Куда уходят остальные деньги и почему госконтракт получили казаки, которые, по сути, являются просто общественной организацией, непонятно.
Еще интереснее ситуация в Волгоградской области, где камеры обслуживают две компании, аффилированные друг с другом и с РПЦ, а также рынком ритуальных услуг. Основную выгоду от «фотоловушек» получает Лаврентий Жебелев, сын настоятеля Казанского собора — протоиерея Вячеслава Жебелева.
В Оренбургской области пошли еще дальше и в условиях конкурса на обслуживание камер видеофиксации прописали, что подрядчик обязан за три месяца передать не менее 555 тысяч фотографий с камер наблюдения. Хочешь, не хочешь, а необходимое количество снимков должно быть. И как быть уверенным, что камеры установят именно в потенциально опасных местах, а не в хлебных?
Основная задача камер видеонаблюдения — это снижение ДТП и рост безопасности на дорогах, а никак не рост государственно-частных доходов. Но почему-то получается наоборот, компании наживаются на штрафах, а ни одно правительство в регионе, ни одно МВД не смогли ответить, какие дороги отремонтировали за годы собираемых с населения штрафов. А это основная статья, куда заложены средства.
Подробнее о ситуации с видекамерами на дорогах страны в новом выпуске видео-блога «Вскрытие покажет».