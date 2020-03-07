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Депутата Таганрогской гордумы задержали за организацию подпольного казино

7 марта 2020, 18:40
Фото: pixabay.com
Правоохранительные органы задержали депутата Таганрогской городской думы Романа Калинина по подозрению в организации подпольного казино, пишет Lenta.ru

Издание сообщает, что в одном из нежилых помещений в Таганроге осуществляло работу игорное заведение. Управляла им местная жительница. После того, как подпольное казино было раскрыто, сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в дом депутата Калинина.

В результате у него изъяли игровую технику и деньги наличными. Если вина Калинина будет доказана, ему может грозить реальный тюремный срок.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали двух человек, которые открыли подпольное казино. В январе 2020 года 26-летний мужчина вместе с 34-летней знакомой арендовали помещение. Они установили оборудование со специальным программным обеспечением и проводили азартные игры.

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