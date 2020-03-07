Ростовские гандболистки победили венгерский «Ференцварош» в Лиге чемпионов

Игра завершилась со счетом 29:26 (17:9). Ростовчанки даже не успели толком отдохнуть после возвращения из Москвы, где они обыграли в матче чемпионата страны «Луч». Уже 4 марта девушкам пришлось начинать подготовку к заключительному туру основного раунда Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша».