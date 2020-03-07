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Posted 7 марта 2020, 18:53

Published 7 марта 2020, 18:53

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Ростовские гандболистки победили венгерский «Ференцварош» в Лиге чемпионов

7 марта 2020, 18:53
В субботу, 7 марта, ГК «Ростов-Дон» на домашней площадке одержал победу над венгерским «Ференцварошем» в матче заключительного тура основного раунда Лиги чемпионов, сообщается в группе клуба в соцсети.

Игра завершилась со счетом 29:26 (17:9). Ростовчанки даже не успели толком отдохнуть после возвращения из Москвы, где они обыграли в матче чемпионата страны «Луч». Уже 4 марта девушкам пришлось начинать подготовку к заключительному туру основного раунда Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша».

Матч вызвал большой ажиотаж среди болельщиков. Буквально за неделю до встречи были распроданы почти все билеты. В итоге клубу пришлось помимо центрального партера открыть еще и восточный. На радость болельщиков, игра закончилась победой ростовчанок.

Сейчас «Ростов-Дон» занимает второе место в группе после французского «Меца».

Ранее болельщики гандбольного клуба «Ростов-Дон» перед матчем Лиги чемпионов развернули плакаты с призывами построить новую спортивную площадку для спортсменок.

#Спорт#Новости
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