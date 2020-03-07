Ростовские гандболистки победили венгерский «Ференцварош» в Лиге чемпионов

Posted 7 марта 2020, 18:53
Published 7 марта 2020, 18:53
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Игра завершилась со счетом 29:26 (17:9). Ростовчанки даже не успели толком отдохнуть после возвращения из Москвы, где они обыграли в матче чемпионата страны «Луч». Уже 4 марта девушкам пришлось начинать подготовку к заключительному туру основного раунда Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша».
Матч вызвал большой ажиотаж среди болельщиков. Буквально за неделю до встречи были распроданы почти все билеты. В итоге клубу пришлось помимо центрального партера открыть еще и восточный. На радость болельщиков, игра закончилась победой ростовчанок.
Сейчас «Ростов-Дон» занимает второе место в группе после французского «Меца».
Ранее болельщики гандбольного клуба «Ростов-Дон» перед матчем Лиги чемпионов развернули плакаты с призывами построить новую спортивную площадку для спортсменок.