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Posted 8 марта 2020, 19:11

Published 8 марта 2020, 19:11

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Хейтеры раскритиковали ростовчанку Костенко за нестильные фиолетовые носки

8 марта 2020, 19:11
Ростовчанка Анастасия Костенко, жена футболиста Тарасова, похвасталась букетом, который ей преподнес ее супруг к 8 Марта, фото девушка опубликовала в своем Instagram.

На снимке Настя вместе с мужем Дмитрием сидят на полу, а в руках у нее огромный букет цветов. При этом девушка одета в домашний костюм, а на ногах у нее — фиолетовые носки. Они-то и не понравились подписчикам ростовской модели.

«Мадам, а к чему фиолетовые носки?», — поинтересовались у Анастасии в комментариях.

«Носки стремные», — прокомментировала подписчица снимок. «Может нужно было колготочки вместо носочков, Насть?», — выразила свое мнение еще одна подписчица. На это Костенко ответила: «В чем мне ещё дома ходить? Может ещё фиолетовую майку заменить под кофтой?».

Ранее Подписчики модели Анастасии Костенко Атаковали ее вопросом, когда она выпустит новую коллекцию одежды.

#Общество#Новости
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