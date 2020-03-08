Хейтеры раскритиковали ростовчанку Костенко за нестильные фиолетовые носки

Posted 8 марта 2020, 19:11
Published 8 марта 2020, 19:11
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
На снимке Настя вместе с мужем Дмитрием сидят на полу, а в руках у нее огромный букет цветов. При этом девушка одета в домашний костюм, а на ногах у нее — фиолетовые носки. Они-то и не понравились подписчикам ростовской модели.
«Мадам, а к чему фиолетовые носки?», — поинтересовались у Анастасии в комментариях.
«Носки стремные», — прокомментировала подписчица снимок. «Может нужно было колготочки вместо носочков, Насть?», — выразила свое мнение еще одна подписчица. На это Костенко ответила: «В чем мне ещё дома ходить? Может ещё фиолетовую майку заменить под кофтой?».
Ранее Подписчики модели Анастасии Костенко Атаковали ее вопросом, когда она выпустит новую коллекцию одежды.