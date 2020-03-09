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Posted 9 марта 2020, 05:57

Published 9 марта 2020, 05:57

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Жительница Ростовской области избила на улице школьницу

9 марта 2020, 05:57
В Ростовской области конфликт между женщиной и школьницей перерос в драку, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в станице Тацинской в дневное время, когда на улице поссорились женщина и 13-летняя девушка. По словам очевидцев, между ними началась драка и у несовершеннолетней оказалось расцарапано лицо.

Автор публикации добавил фото, показав момент потасовки. Причина ссоры не раскрывается.

«Эти школьницы похлеще баб портовых сейчас. Больше чем уверен, что она сама напросилась», — прозвучало в комментариях.

«Да не важно, кто прав и кто виноват. Женщина не должна была поднимать руку на ребенка. На чужого ребенка», — написал один из подписчиков.

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