«Ростелеком» установил в Новочеркасске энергоэффективное освещение

Контракт рассчитан на семь лет, «Ростелеком» возьмет на себя обязательства гарантийного обслуживания всех линий. В минувшем году компания успешно реализовала более десяти подобных проектах не только в Южном федеральном округе, но и регионах Северного Кавказа. В Ростовской области инновационные технологии внедрили в Таганроге, Азове, Батайске и других городах. Появление подобных энергоэффективных систем не только «делает жизнь светлее», но и позволяет следить за работой коммунальных служб.