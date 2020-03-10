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Posted 10 марта 2020, 14:32

Published 10 марта 2020, 14:32

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

«Ростелеком» установил в Новочеркасске энергоэффективное освещение

10 марта 2020, 14:32
Компания «Ростелеком» объявила о завершении работ по установке в Новочеркасске новейших систем освещения. Проект стал частью концепции «умного города», которая реализуется в рамках программы «Цифровая экономика».

В Новочеркасске «Ростелеком» заменил устаревшие лампы накаливания на современные светодиодные светильники. Кроме того, специалисты компании обновили линии и установили новые распределительные шкафы. «Умное» освещение включается и выключается автоматически, его интенсивность регулируется в зависимости от погоды. Мониторинг состояния оборудования ведется удаленно. На освещении города, благодаря передовым технологиям, власти могут сэкономить не менее 60% средств.

По словам директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Мордасова, Новочеркасск стал шестым городом в регионе, который заключил контракт с оператором. Жители уже смогли оценить все преимущества программы, ведь на светлых улицах гораздо меньше аварий, там комфортно гулять. Экономия электроэнергии позволит направить средства для дальнейшей модернизации инфраструктуры.

Контракт рассчитан на семь лет, «Ростелеком» возьмет на себя обязательства гарантийного обслуживания всех линий. В минувшем году компания успешно реализовала более десяти подобных проектах не только в Южном федеральном округе, но и регионах Северного Кавказа. В Ростовской области инновационные технологии внедрили в Таганроге, Азове, Батайске и других городах. Появление подобных энергоэффективных систем не только «делает жизнь светлее», но и позволяет следить за работой коммунальных служб.

Появление в городах энергоэффективных систем освещения улучшает комфорт жителей и повышает прозрачность информации о деятельности организаций в сфере ЖКХ.

#Общество#Новости
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