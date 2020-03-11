Домофоны с системой распознавания лиц появятся в новых районах Ростова

Posted 11 марта 2020, 07:31
Published 11 марта 2020, 07:31
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Как пишет donnews.ru, жителям больше не придется использовать контактные карточки или ключи, чтобы попасть в подъезд, система будет автоматически узнавать жильцов «в лицо». Кроме того, система оповестит диспетчера, если в дом пройдет посторонний человек.
Жильцам многоквартирных домов с такой системой будет доступен просмотр трансляции с видеокамер в режиме реального времени при условии установки приложения на смартфон.