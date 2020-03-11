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Posted 11 марта 2020, 07:31

Published 11 марта 2020, 07:31

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Домофоны с системой распознавания лиц появятся в новых районах Ростова

11 марта 2020, 07:31
К системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц подключат домофоны в новых районах Ростова-на-Дону, сообщил заместитель начальника городского ГУ МВД России Александр Тутов.

Как пишет donnews.ru, жителям больше не придется использовать контактные карточки или ключи, чтобы попасть в подъезд, система будет автоматически узнавать жильцов «в лицо». Кроме того, система оповестит диспетчера, если в дом пройдет посторонний человек.

Жильцам многоквартирных домов с такой системой будет доступен просмотр трансляции с видеокамер в режиме реального времени при условии установки приложения на смартфон.

Ранее «умные домофоны» появились в многоэтажках Таганрога.

#Технологии#Новости
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