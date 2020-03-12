Общую ложку для причастия в храмах Ростова не станут убирать из-за коронавируса

Отец Андрей добавил, что сам давно не разрешает прикладываться к своим рукам, так как является тюремным священником и часто общается с людьми, которые болеют туберкулезом.«Здесь же святая вещь — кровь Христа, мы прекрасно понимаем, что никто не заразится. Я же лжицей причащаю всех в тюрьме, а там и туберкулезные больные, и потом сам потребляю. И не заразился», — комментирует он.