Общую ложку для причастия в храмах Ростова не станут убирать из-за коронавируса

«На все воля Божья. Если каждый будет гигиену соблюдать, то ничего нам не грозит. По рекомендации Синода, мы стаканчики одноразовые введем, скорее всего. Лжицу никто менять не будет, это глупо. Одноразовую посуду мы, может, и введем. Во время чумы даже никто не менял», — говорит Мнацаганов.
Отец Андрей добавил, что сам давно не разрешает прикладываться к своим рукам, так как является тюремным священником и часто общается с людьми, которые болеют туберкулезом.«Здесь же святая вещь — кровь Христа, мы прекрасно понимаем, что никто не заразится. Я же лжицей причащаю всех в тюрьме, а там и туберкулезные больные, и потом сам потребляю. И не заразился», — комментирует он.
Из-за коронавируса Казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания. Позже Священный Синод согласился с казаками.
«Священный Синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой, в том числе более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки», — говорится в сообщении на сайте Синода.
Дополнительные меры могут вводиться в конкретных регионах в случае распространения инфекции, добавляет Синод.
«Священный Синод призывает архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам», — сообщается на сайте РПЦ.
Как сообщает ростовский Роспотребнадзор, 10 марта, медицинским наблюдением в регионе из-за коронавируса охвачено 567 человек.