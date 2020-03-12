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Posted 12 марта 2020, 11:25

Published 12 марта 2020, 11:25

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

В Таганроге испытывают самолет-ракетоносец Ту-95МС

12 марта 2020, 11:25
После планового ремонта в Таганроге ракетоносец Ту-95МС совершил свой первый полет, говорится в сообщении ТАНТК имени Г. М. Бериева.

Ту-95МС — это стратегический ракетоносец с четырьмя турбовинтовыми двигателями. После прохождения всех необходимых испытаний, самолет будет передан экипажу дальней авиации для перелета к месту своего постоянного базирования.

Капитальный ремонт самолетов Ту-95МС дальней авиации российских ВКС является важной составляющей деятельности ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева», который входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная компания (ОАК)». «Проведение капитального ремонта и модернизации позволяют продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю», — отмечается в сообщении.

Напомним, что в феврале в Таганроге прошли летные испытания серийного самолета-амфибии Бе-200 ЧС, построенного для ВМФ России.

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