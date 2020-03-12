В Таганроге испытывают самолет-ракетоносец Ту-95МС

Posted 12 марта 2020, 11:25
Published 12 марта 2020, 11:25
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Ту-95МС — это стратегический ракетоносец с четырьмя турбовинтовыми двигателями. После прохождения всех необходимых испытаний, самолет будет передан экипажу дальней авиации для перелета к месту своего постоянного базирования.
Капитальный ремонт самолетов Ту-95МС дальней авиации российских ВКС является важной составляющей деятельности ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева», который входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная компания (ОАК)». «Проведение капитального ремонта и модернизации позволяют продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю», — отмечается в сообщении.
Напомним, что в феврале в Таганроге прошли летные испытания серийного самолета-амфибии Бе-200 ЧС, построенного для ВМФ России.