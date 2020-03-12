В Таганроге испытывают самолет-ракетоносец Ту-95МС

Капитальный ремонт самолетов Ту-95МС дальней авиации российских ВКС является важной составляющей деятельности ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева», который входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная компания (ОАК)». «Проведение капитального ремонта и модернизации позволяют продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю», — отмечается в сообщении.