В Таганроге завели уголовное дело на директора УК из-за задолженности за газ

Posted 12 марта 2020, 06:40
Published 12 марта 2020, 06:40
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В компании сообщили, что результате противоправных действий директора УК сформировалась просроченная дебиторская задолженность перед поставщиком газа на общую сумму порядка 2,4 млн рублей.
При этом с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года «УК Сити Сервис» собирало деньги за газ с жителей трех многоквартирных домов, находящихся под своим управление. Однако от дальнейших расчетов с ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» УК уклонялась.
Напомним, что в Ростовской области на начало текущего года задолженность местных жителей за газ составила более 554 миллионов рублей.