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Posted 12 марта 2020, 06:40

Published 12 марта 2020, 06:40

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В Таганроге завели уголовное дело на директора УК из-за задолженности за газ

12 марта 2020, 06:40
Уголовное дело было возбуждено в отношении директора ООО «УК Сити Сервис» из Таганрога, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, говорится в сообщении пресс-службы «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

В компании сообщили, что результате противоправных действий директора УК сформировалась просроченная дебиторская задолженность перед поставщиком газа на общую сумму порядка 2,4 млн рублей.

При этом с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года «УК Сити Сервис» собирало деньги за газ с жителей трех многоквартирных домов, находящихся под своим управление. Однако от дальнейших расчетов с ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» УК уклонялась.

Напомним, что в Ростовской области на начало текущего года задолженность местных жителей за газ составила более 554 миллионов рублей.

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