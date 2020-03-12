В Таганроге завели уголовное дело на директора УК из-за задолженности за газ

При этом с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года «УК Сити Сервис» собирало деньги за газ с жителей трех многоквартирных домов, находящихся под своим управление. Однако от дальнейших расчетов с ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» УК уклонялась.