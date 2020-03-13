rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2020, 09:34

Published 13 марта 2020, 09:34

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Оборот розничной торговли в Ростовской области планируют увеличить вдвое к 2030 году

13 марта 2020, 09:34
Сюжет
Эксклюзив
Оборот розничной торговли в Ростовской области планируют увеличить до двух триллионов рублей к 2030, рассказала директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова на отчете в пятницу.

«Отрасли, курируемые департаментом потребительского рынка Ростовской области, формируют порядка 20% валого регионального продукта и около 30% налоговых поступлений в бюджетную систему, обеспечивая местами более 470 тысяч наших граждан», — сообщила Теларова во время своего выступления. Уточняется, что речь идет о четверти трудоспособного населения Ростовской области, занятого в этой сфере.

Как следует из данных отчета о работе департамента, за последние годы вырос объем розничных продаж: в 2015 году он составил 824,9 миллиарда рублей, в 2019 — 975,6 миллиардов. Сообщается, что сегодня по объему розничной торговли донской регион занимает шестое место в рейтинге субъектов Российской Федерации.

«В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года стоит задача увеличить оборот розничной торговли к 2024 году до 1,3 триллиона рублей, к 2030 году — до двух триллионов рублей», — сообщила директор департамента.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика