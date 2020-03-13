Оборот розничной торговли в Ростовской области планируют увеличить вдвое к 2030 году

Posted 13 марта 2020, 09:34
Published 13 марта 2020, 09:34
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
«Отрасли, курируемые департаментом потребительского рынка Ростовской области, формируют порядка 20% валого регионального продукта и около 30% налоговых поступлений в бюджетную систему, обеспечивая местами более 470 тысяч наших граждан», — сообщила Теларова во время своего выступления. Уточняется, что речь идет о четверти трудоспособного населения Ростовской области, занятого в этой сфере.
Как следует из данных отчета о работе департамента, за последние годы вырос объем розничных продаж: в 2015 году он составил 824,9 миллиарда рублей, в 2019 — 975,6 миллиардов. Сообщается, что сегодня по объему розничной торговли донской регион занимает шестое место в рейтинге субъектов Российской Федерации.
«В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года стоит задача увеличить оборот розничной торговли к 2024 году до 1,3 триллиона рублей, к 2030 году — до двух триллионов рублей», — сообщила директор департамента.