Оборот розничной торговли в Ростовской области планируют увеличить вдвое к 2030 году

«Отрасли, курируемые департаментом потребительского рынка Ростовской области, формируют порядка 20% валого регионального продукта и около 30% налоговых поступлений в бюджетную систему, обеспечивая местами более 470 тысяч наших граждан», — сообщила Теларова во время своего выступления. Уточняется, что речь идет о четверти трудоспособного населения Ростовской области, занятого в этой сфере.