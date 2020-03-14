На содержание «Ростов-Арены» хотят потратить 25 млн руб

Максимальная стоимость контракта составляет 25,2 миллиона рублей. Потенциальному подрядчику предстоит оказывать услуги, связанные с содержанием и обслуживанием имущества «Ростов-Арены», убирать помещения стадиона, здания и прилегающую территорию. В частности компании необходимо будет проводить ежедневную комплексную и генеральную уборку.
Напомним, что общая территория стадиона составляет более 36,38 гектара. Выполнять работы подрядчику необходимо будет с 4 апреля по 31 декабря 2020 года.
Ранее компания «Спорт-Ин» переложила ответственность за плохое состояние газона на стадионе «Ростов-Арена» на Дирекцию по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону. Заявление было сделано в ответ на обвинения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, которые заявили, что «Спорт-Ин» последние полгода очень плохо обслуживали газоны.