На содержание «Ростов-Арены» хотят потратить 25 млн руб

Ранее компания «Спорт-Ин» переложила ответственность за плохое состояние газона на стадионе «Ростов-Арена» на Дирекцию по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону. Заявление было сделано в ответ на обвинения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, которые заявили, что «Спорт-Ин» последние полгода очень плохо обслуживали газоны.