В «Спорт-Ин» заявили, что компания не причастна к состоянию поля на «Ростов-Арене»

Posted 13 марта 2020, 22:00
Published 13 марта 2020, 22:00
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Напомним, что министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что плохое состояние газонов характерно для стадионов которые обслуживала «Спорт-Ин». «Проблема в том, что они последние полгода очень плохо обслуживали газоны, и они умерли. Мы за зиму не успели их реанимировать», — сообщил министр. Он также отметил, что газон игровой, просто не зеленый, но к игре с «Краснодаром» его приведут в должный вид.
До этого главный тренер «Ростова» Валерий Карпин также обвинил «Спорт-Ин» в том, что газон на поле находится в удручающем состоянии.
В ответ на высказывания Аракеляна и Карпина в «Спорт-Ин» сообщили, что после передачи стадиона в собственность региона весь комплекс работ по содержанию и эксплуатации газона проводится исключительно специалистами ГАУ РО «Ростов-2018». «Из этого следует, что ответственность за качество футбольного поля на стадионе, а также за допущенные ошибки и недостатки в организации указанных выше работ после 20 декабря 2019 года полностью лежит на данном ГАУ. Именно этой организации надо вменить в вину неготовность травяного газона к проведению 9 марта матча между ФК „Ростов“ и ПФК ЦСКА», — пояснили в организации.
В компании также напомнили, что за весь период эксплуатации ростовского стадиона начиная с марта 2018 года на «Ростов-Арене» провели более 40 крупных спортивных соревнований, в том числе чемпионат мира по футболу, международные матчи с участием сборных команд России и других стран в турнирах УЕФА, соревнования Российской Премьер-лиги, ФНЛ и Кубка России. «По их результатам газон стадиона „Ростов Арена“ неизменно признавался соответствующим всем стандартам и критериям качества ФИФА и РФС, его агротехническое состояние и уровень обслуживания получали самые высокие оценки. И после проведения нескольких крупных концертов, вызывавших большие опасения ростовских коллег с точки зрения безопасности травяного покрытия, футбольный газон оставался в полном порядке. Он успешно прошел зиму 2018/19 годов и был хорошо подготовлен к ответному матчу ¼ финала ОЛИМП-Кубка России по футболу, состоявшемуся 24 февраля 2019 года», — добавили в организации.