В «Спорт-Ин» заявили, что компания не причастна к состоянию поля на «Ростов-Арене»

В компании также напомнили, что за весь период эксплуатации ростовского стадиона начиная с марта 2018 года на «Ростов-Арене» провели более 40 крупных спортивных соревнований, в том числе чемпионат мира по футболу, международные матчи с участием сборных команд России и других стран в турнирах УЕФА, соревнования Российской Премьер-лиги, ФНЛ и Кубка России. «По их результатам газон стадиона „Ростов Арена“ неизменно признавался соответствующим всем стандартам и критериям качества ФИФА и РФС, его агротехническое состояние и уровень обслуживания получали самые высокие оценки. И после проведения нескольких крупных концертов, вызывавших большие опасения ростовских коллег с точки зрения безопасности травяного покрытия, футбольный газон оставался в полном порядке. Он успешно прошел зиму 2018/19 годов и был хорошо подготовлен к ответному матчу ¼ финала ОЛИМП-Кубка России по футболу, состоявшемуся 24 февраля 2019 года», — добавили в организации.