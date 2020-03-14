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Жительница Ростова просит спасти запертую в пустой квартире кошку

14 марта 2020, 10:12
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону запертая в пустой квартире кошка не дает спокойно жить соседям, сообщается в городском паблике.

«Это невыносимо! На Днепровском, 108/1 в 35 квартире соседка закрыла кошку, сама проживает в другом месте. Приходит ее кормить редко. Животное орет разрывается, вонь мочи и тухлости стоит на весь этаж», — говорится в сообщении. По словам ростовчанки, хозяйка квартиры никак не реагирует на замечания соседей.

Пользователи посоветовали соседям написать заявление в полицию. «Вызовите участкового, пусть хозяйку вызывает. Ныне действует статья за жестокое обращение с животными», — писали ростовчане.

Ранее в пустующем доме в селе Кулешовка Ростовской области нашли молодого медведя, которого оставили после себя съехавшие жильцы.

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