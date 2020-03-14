Жительница Ростова просит спасти запертую в пустой квартире кошку

«Это невыносимо! На Днепровском, 108/1 в 35 квартире соседка закрыла кошку, сама проживает в другом месте. Приходит ее кормить редко. Животное орет разрывается, вонь мочи и тухлости стоит на весь этаж», — говорится в сообщении. По словам ростовчанки, хозяйка квартиры никак не реагирует на замечания соседей.