Футболиста Тарасова раскритиковали за политический пост

Тарасов попросил не оскорблять летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову после ее заявлений насчет поправок в Конституцию. Он призвал пользователей в Интернете следить за языком.
Подписчики в комментариях попросили футболиста не лезть в политику. «Ты сказал, что не будешь обсуждать эту ситуацию и написал целое сочинение. Может хватит мучить футбол, стоит пойти в репортеры», — прозвучало в комментариях.
«Неужели трудно перечитать перед тем как публиковать? Бедность речи, сплошные ошибки и опечатки», — заявил один из подписчиков.