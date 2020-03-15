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Футболиста Тарасова раскритиковали за политический пост

15 марта 2020, 03:24
Фото: tarasov23/instagram
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова, который женат на модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, раскритиковали его за политический пост, сообщается на странице спортсмена в Instagram.

Тарасов попросил не оскорблять летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову после ее заявлений насчет поправок в Конституцию. Он призвал пользователей в Интернете следить за языком.

Подписчики в комментариях попросили футболиста не лезть в политику. «Ты сказал, что не будешь обсуждать эту ситуацию и написал целое сочинение. Может хватит мучить футбол, стоит пойти в репортеры», — прозвучало в комментариях.

«Неужели трудно перечитать перед тем как публиковать? Бедность речи, сплошные ошибки и опечатки», — заявил один из подписчиков.

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