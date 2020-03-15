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Машину автохама закидали мусором в Ростове

15 марта 2020, 03:05
Фото: https://pixabay.com
Жители Ростова-на-Дону решили отомстить водителю за некорректную парковку, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Водитель внедорожника оставил автомобиль с нарушением и ушел. Горожане, которым помешал транспорт, забросали его пакетами с мусором.

Автор публикации разместил фото, показав припаркованную машину. «Паркуйтесь правильно и не будете снимать мусор с зеркал и капота», — сказано в подписи к снимку.

Не все пользователи в комментариях положительно оценили этот поступок. «Чего они добились? Думаете водитель будет выносить весь мусор в жбан? Или он просто скинет его на асфальт и мусор будет разносится ветром, собаками по всей улице?», — прозвучало в комментариях.

«Предлагаю привлекать к ответственности граждан за самосуд. Для решения таких вопросов есть специальные органы, которые получают деньги за свою работу», — написал один из местных жителей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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