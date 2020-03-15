Машину автохама закидали мусором в Ростове

Не все пользователи в комментариях положительно оценили этот поступок. «Чего они добились? Думаете водитель будет выносить весь мусор в жбан? Или он просто скинет его на асфальт и мусор будет разносится ветром, собаками по всей улице?», — прозвучало в комментариях.