Машину автохама закидали мусором в Ростове

Водитель внедорожника оставил автомобиль с нарушением и ушел. Горожане, которым помешал транспорт, забросали его пакетами с мусором.
Автор публикации разместил фото, показав припаркованную машину. «Паркуйтесь правильно и не будете снимать мусор с зеркал и капота», — сказано в подписи к снимку.
Не все пользователи в комментариях положительно оценили этот поступок. «Чего они добились? Думаете водитель будет выносить весь мусор в жбан? Или он просто скинет его на асфальт и мусор будет разносится ветром, собаками по всей улице?», — прозвучало в комментариях.
«Предлагаю привлекать к ответственности граждан за самосуд. Для решения таких вопросов есть специальные органы, которые получают деньги за свою работу», — написал один из местных жителей.