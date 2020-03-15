На Ростовской АЭС радиоактивные выбросы увеличились в 154 раза

Всего у Ростовской АЭС четыре энергоблока. Начиная с 2009 года, атомщики для увеличения прибыли стали повышать мощности реакторной установки на 4% от номинальной. Руководство электростанции уверяет, что «параметры воздействия на окружающую среду не поменялись», плановые значения остаются прежними. Это не так. Возможно, выбросы остаются в пределах нормы, но их количество увеличивается ежегодно в сотни раз.