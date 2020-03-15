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На Ростовской АЭС радиоактивные выбросы увеличились в 154 раза

15 марта 2020, 13:16
Фото: wanomc.ru
За время увеличения мощностей реакторной установки на Ростовской АЭС на 4% выбросы цезия-137 увеличились в 154 раза, рассказал RostovGazeta эксперт Программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

Всего у Ростовской АЭС четыре энергоблока. Начиная с 2009 года, атомщики для увеличения прибыли стали повышать мощности реакторной установки на 4% от номинальной. Руководство электростанции уверяет, что «параметры воздействия на окружающую среду не поменялись», плановые значения остаются прежними. Это не так. Возможно, выбросы остаются в пределах нормы, но их количество увеличивается ежегодно в сотни раз.

Во время общественных слушаний в Волгодонске официально сообщили, что при переходе на повышенную мощность на АЭС отмечен рост выбросов: йода-131 — в 3,7 раза, кобальта-60 — в 23 раза, цезия-134 — в 86 раз, цезия-137 — в 154 раза.

«При этом установленный для АЭС годовой допустимый выброс превышен не был», — говорит Ожаровский.

Подробнее о выбросах, которые тщательно замалчиваются руководством АЭС, читайте в материале: «Безопасная» АЭС: о каких вредных выбросах не знают жители Волгодонска

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