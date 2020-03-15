Около 460 тонн мусора собрали на субботнике в Ростове

В городе стартовал «Месячник чистоты» и на территории всех районов провели субботник. Горожане и представители предприятий наводили порядок после зимы.
Всего задействовали 90 единиц техники и вывезли 460 тонн мусора. Суммарно очистили почти 900 тысяч квадратных метров территории.
Также местные жители убрались на улицах Добровольского, Петрашевского, Локомотивной, Пушкинская. Кроме того, уборку провели в переулках Беломорский, Элеваторный, Крепостной.
В мэрии отметили, что это первое мероприятие по приведению города в должный вид.