Около 460 тонн мусора собрали на субботнике в Ростове

В Ростове-на-Дону состоялся первый весенний субботник, на который пришли 1,5 тысячи человек, сообщили в городской администрации.

В городе стартовал «Месячник чистоты» и на территории всех районов провели субботник. Горожане и представители предприятий наводили порядок после зимы. Всего задействовали 90 единиц техники и вывезли 460 тонн мусора. Суммарно очистили почти 900 тысяч квадратных метров территории. Также местные жители убрались на улицах Добровольского, Петрашевского, Локомотивной, Пушкинская. Кроме того, уборку провели в переулках Беломорский, Элеваторный, Крепостной. В мэрии отметили, что это первое мероприятие по приведению города в должный вид. Материалы по теме Экологический субботник по очистке Дона пройдет в Ростове 7 сентября Ростовчанам заплатят «экоденьгами» за субботник в Ворошиловском районе В Ростове никто не следит за высаженными на субботниках деревьями