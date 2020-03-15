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Около 460 тонн мусора собрали на субботнике в Ростове

15 марта 2020, 02:40
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону состоялся первый весенний субботник, на который пришли 1,5 тысячи человек, сообщили в городской администрации.

В городе стартовал «Месячник чистоты» и на территории всех районов провели субботник. Горожане и представители предприятий наводили порядок после зимы.

Всего задействовали 90 единиц техники и вывезли 460 тонн мусора. Суммарно очистили почти 900 тысяч квадратных метров территории.

Также местные жители убрались на улицах Добровольского, Петрашевского, Локомотивной, Пушкинская. Кроме того, уборку провели в переулках Беломорский, Элеваторный, Крепостной.

В мэрии отметили, что это первое мероприятие по приведению города в должный вид.

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