Под охрану взяли девять старинных зданий в Ростовской области

Все эти объекты теперь находятся под охраной. Так, в Ростове это коснулось доходного дома В. Л. Дмитренко, жилого дома Файвушевичей, они оба располагаются на улице Темерницкой.
По информации издания rostov.ru, остальные объекты находятся в области. В том числе усадьба атамана Буланова, мужская церковно-приходская школа в станице Елизаветинской, памятник Дзержинскому, «Дом дьяка и просвирня», находящийся в Волгодонске фонтан Победы.
Отмечается, что эти объекты теперь нельзя сносить и проводить какие-либо с ними работы.