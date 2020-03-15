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Под охрану взяли девять старинных зданий в Ростовской области

15 марта 2020, 02:30
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области объектами культурного наследия признали девять старинных зданий, сообщили в правительстве региона.

Все эти объекты теперь находятся под охраной. Так, в Ростове это коснулось доходного дома В. Л. Дмитренко, жилого дома Файвушевичей, они оба располагаются на улице Темерницкой.

По информации издания rostov.ru, остальные объекты находятся в области. В том числе усадьба атамана Буланова, мужская церковно-приходская школа в станице Елизаветинской, памятник Дзержинскому, «Дом дьяка и просвирня», находящийся в Волгодонске фонтан Победы.

Отмечается, что эти объекты теперь нельзя сносить и проводить какие-либо с ними работы.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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