Поезда отменили из России в Украину и Молдову из-за коронавируса

Все поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в города Украины и Молдовы перестанут ездить со вторника. Это касается составов в Кишинев, Киев, Одессу, Николаев, Львов, Кривой Рог.
Кроме того, временно отменят поезд Баку — Киев. Деньги за билеты можно вернуть в месте, где они были куплены.
Электронные проездные билеты можно сдать с помощью сайтов, через которые они были оформлены. «Эти меры необходимы для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Они будут действовать до особых указаний», — сказано в сообщении.