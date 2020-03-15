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Поезда отменили из России в Украину и Молдову из-за коронавируса

15 марта 2020, 08:46
Фото: https://pixabay.com
В России отменили железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой из-за распространяющегося коронавируса, проинформировала «Федеральная Пассажирская Компания».

Все поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в города Украины и Молдовы перестанут ездить со вторника. Это касается составов в Кишинев, Киев, Одессу, Николаев, Львов, Кривой Рог.

Кроме того, временно отменят поезд Баку — Киев. Деньги за билеты можно вернуть в месте, где они были куплены.

Электронные проездные билеты можно сдать с помощью сайтов, через которые они были оформлены. «Эти меры необходимы для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Они будут действовать до особых указаний», — сказано в сообщении.

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