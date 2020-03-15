Ростовчанка Диброва примерила образ роковой брюнетки

Для одного из мероприятий в клубе на Рублевке девушка решила измениться до неузнаваемости. В этом ей помог черный парик и яркий макияж. Диброва выбрала для вечера платье розового цвета с серебристыми вставками. Образ вышел космическим и в стиле 80-х. Узнать супругу Диброва в этом костюме было и правда очень непросто.