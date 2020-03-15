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Ростовчанка Диброва примерила образ роковой брюнетки

14 марта 2020, 21:54
Фото: instagram.com/stories/polinadibrova/
Супруга известного ведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону Полина примерила на себя образ жгучей брюнетки, видео и фото она опубликовала в своих сториз в Instagram.

Для одного из мероприятий в клубе на Рублевке девушка решила измениться до неузнаваемости. В этом ей помог черный парик и яркий макияж. Диброва выбрала для вечера платье розового цвета с серебристыми вставками. Образ вышел космическим и в стиле 80-х. Узнать супругу Диброва в этом костюме было и правда очень непросто.

Многие гостьи также пришли на праздник в космических нарядах, устроив костюмированную вечеринку.

Напомним, что ранее подписчики модели Полины Дибровой попросили ее меньше кривляться на фотографиях.

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#Новости#Общество
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