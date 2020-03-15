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Врачи скорой помощи в Ростове могут получить доплату к зарплате

15 марта 2020, 12:19
Фото: pixabay.com
Доплату к заработной плате врачей скорой помощи планируют ввести в Ростове-на-Дону, сообщила городская администрация.

Об этом во время отчета управление здравоохранения Ростова за 2019 год заявил мэр города Алексей Логвиненко. «Необходимо проработать меры дополнительных социальных гарантий для врачей. В частности, доплаты к заработной плате врачам скорой помощи. Поручаю заняться этим управлению здравоохранения», — сказал глава администрации.

В Ростове продолжат работу над улучшение социальных условий для медработников, в частности, одной из мер станут реконструкции имеющихся больниц и поликлиник и строительство новых.

Кроме того, для врачей в Ростове-на-Дону выделят минимум 25 служебных квартир.

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