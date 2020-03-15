Врачи скорой помощи в Ростове могут получить доплату к зарплате

Об этом во время отчета управление здравоохранения Ростова за 2019 год заявил мэр города Алексей Логвиненко. «Необходимо проработать меры дополнительных социальных гарантий для врачей. В частности, доплаты к заработной плате врачам скорой помощи. Поручаю заняться этим управлению здравоохранения», — сказал глава администрации.
В Ростове продолжат работу над улучшение социальных условий для медработников, в частности, одной из мер станут реконструкции имеющихся больниц и поликлиник и строительство новых.