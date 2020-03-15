Загрязняющие атмосферу выбросы на Ростовской АЭС выросли в два раза

Пик по «выбросам» на АЭС, как говорится в отчете, наступил в 2018 году. И связано это с «увеличением времени и режима работы пускорезервной котельной». Однако составители отчета уверяют, что выбросы «не превышают нормативов предельно допустимого выброса».Кроме того, во время общественных слушаний в Волгодонске в прошлом году официально сообщили, что при переходе на повышенную мощность (на 4%) на АЭС отмечен рост выбросов: йода-131 — в 3,7 раза, кобальта-60 — в 23 раза, цезия-134 — в 86 раз, цезия-137 — в 154 раза.