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Загрязняющие атмосферу выбросы на Ростовской АЭС выросли в два раза

15 марта 2020, 13:15
Фото: rosenergoatom.ru
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2014–2018 годы увеличились в два раза на Ростовской атомной электростанции, говорится в отчёте по экологической безопасности АЭС.

Пик по «выбросам» на АЭС, как говорится в отчете, наступил в 2018 году. И связано это с «увеличением времени и режима работы пускорезервной котельной». Однако составители отчета уверяют, что выбросы «не превышают нормативов предельно допустимого выброса».Кроме того, во время общественных слушаний в Волгодонске в прошлом году официально сообщили, что при переходе на повышенную мощность (на 4%) на АЭС отмечен рост выбросов: йода-131 — в 3,7 раза, кобальта-60 — в 23 раза, цезия-134 — в 86 раз, цезия-137 — в 154 раза.

«Работа Ростовской АЭС безопасна. Главной целью экологической политики Ростовской АЭС является обеспечение такого уровня безопасности станции, при котором её воздействие на окружающую среду, персонал и население на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде обеспечивает сохранение природных экосистем и здоровья человека», — говорится в письме главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова в ответ на запрос редакции RostovGazeta.

Мониторинг и контроль состояния окружающей среды ведется постоянно, по словам Горбунова.

«Негативных изменений качества окружающей среды за период эксплуатации энергоблоков № 1-4 не выявлено. Радиационный контроль в районе размещения Ростовской АЭС осуществляется в соответствии с федеральными законами и требованиями. Объем контроля включает в себя мониторинг приземного слоя воздуха, атмосферных выпадений, интегральной годовой дозы на местности вокруг АЭС, поверхностных водоемов, пищевых продуктов местного производства, поверхностного слоя почвы, полевой растительности, донных отложений и водорослей. Негативного влияния Ростовской АЭС не выявлено», — сообщает главный инженер Ростовской АЭС.

Подробнее о выбросах, которые тщательно замалчиваются руководством АЭС, читайте в материале: «Безопасная» АЭС: о каких вредных выбросах не знают жители Волгодонска

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