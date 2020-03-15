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Жителей Ростовской области попросят оценить общественно-политическую ситуацию

14 марта 2020, 21:25
Фото: pixabay.com
Правительство Ростовской области намерено провести ряд социологических исследований, чтобы оценить общественно-политическую ситуацию в регионе, говорится в документах на портале госзакупок.

На эти цели было выделено 3,9 миллиона рублей. Всего запланировано проведение пяти социсследований, в ходе которых населению предложат оценить общественно-политическую ситуацию в Ростовской области, а также степень достижения целевых индикаторов и показателей государственной программы Ростовской области «Региональная политика».

В общей сложно планируется опросить 10 тысяч человек, проживающих в городских округах и муниципальных районах Ростовской области. Исследования будут проводиться до 18 декабря 2020 года.

Подрядчика выберут 13 апреля 2020 года.

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#Новости#Экономика
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