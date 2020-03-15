Жителей Ростовской области попросят оценить общественно-политическую ситуацию

На эти цели было выделено 3,9 миллиона рублей. Всего запланировано проведение пяти социсследований, в ходе которых населению предложат оценить общественно-политическую ситуацию в Ростовской области, а также степень достижения целевых индикаторов и показателей государственной программы Ростовской области «Региональная политика».
В общей сложно планируется опросить 10 тысяч человек, проживающих в городских округах и муниципальных районах Ростовской области. Исследования будут проводиться до 18 декабря 2020 года.
Подрядчика выберут 13 апреля 2020 года.