Пневмонию за неделю выявили у троих детей в Таганроге

Диагноз «внебольничная пневмония» поставили 16 пациентам в период с 9 по 15 марта. Среди заболевших есть ребенок, которому нет и двух лет.
Кроме того, заболели двое школьников, о их состоянии информации сейчас нет. В больницу с воспалением легких за этот период доставили восемь человек.
Всего в текущем году пневмонией заболели более 300 человек. За год этот показатель значительно снизился.
Напомним, вузы в Ростове начали переводить студентов на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. Кроме того, в регионе были отменены массовые мероприятия.