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Пневмонию за неделю выявили у троих детей в Таганроге

16 марта 2020, 17:28
Фото: https://pixabay.com
В Таганроге Ростовской области за неделю пневмонию выявили у 16 местных жителей, в том числе троих детей, сообщает издание Panram.

Диагноз «внебольничная пневмония» поставили 16 пациентам в период с 9 по 15 марта. Среди заболевших есть ребенок, которому нет и двух лет.

Кроме того, заболели двое школьников, о их состоянии информации сейчас нет. В больницу с воспалением легких за этот период доставили восемь человек.

Всего в текущем году пневмонией заболели более 300 человек. За год этот показатель значительно снизился.

Напомним, вузы в Ростове начали переводить студентов на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. Кроме того, в регионе были отменены массовые мероприятия.

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