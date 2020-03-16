Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса

О закрытии границы сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его это озадачило.
«Россия полыхает от коронавируса, тогда как в Белоруссии относительно спокойная обстановка… Так кто от кого должен закрываться, вопрос риторический», — прокомментировал Лукашенко.
При этом президент Белоруссии критично высказался о панике вокруг ситуации с COVID-19, заметив, что его страна, в отличие от остального мира, не сошла с ума от коронавируса и переживет его, как и другие вирусы.
Несмотря на то, что Лукашенко призвал население не бегать по аптекам и не скупать маски, Белоруссия закрыла границы с Украиной и Молдавией.
Что касается границы с Россией, то Мишустин заявил, что это был один из упреждающих шагов, направленных на защиту страны от распространения коронавируса.
Напомним. в Ростове из-за коронавируса отменили авиарейсы на ряде направлений, так, до 5 апреля нельзя будет улететь в Ташкент.