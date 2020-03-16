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Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса

16 марта 2020, 13:34
Фото: mil.ru
коронавирус россия беларусь
Россия закрыла границу с Белоруссией в качестве меры борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщили «Новые известия».

О закрытии границы сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его это озадачило.

«Россия полыхает от коронавируса, тогда как в Белоруссии относительно спокойная обстановка… Так кто от кого должен закрываться, вопрос риторический», — прокомментировал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии критично высказался о панике вокруг ситуации с COVID-19, заметив, что его страна, в отличие от остального мира, не сошла с ума от коронавируса и переживет его, как и другие вирусы.

Несмотря на то, что Лукашенко призвал население не бегать по аптекам и не скупать маски, Белоруссия закрыла границы с Украиной и Молдавией.

Что касается границы с Россией, то Мишустин заявил, что это был один из упреждающих шагов, направленных на защиту страны от распространения коронавируса.

Напомним. в Ростове из-за коронавируса отменили авиарейсы на ряде направлений, так, до 5 апреля нельзя будет улететь в Ташкент.

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