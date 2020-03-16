Школьники Батайска могут перейти на дистанционное обучение по заявлению родителей

Как пишет портал bataysk-gorod.ru, с понедельника родители могут написать заявление на имя директора школы о том, чтобы ребенка перевели на оставшееся до каникул время на свободное посещение. В течение всего нахождения дома ребенок будет получать домашние задания и продолжать обучение в удаленном режиме.