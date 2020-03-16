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Школьники Батайска могут перейти на дистанционное обучение по заявлению родителей

16 марта 2020, 09:08
Фото: pxfuel.com
коронавирус батайск
С 16 марта 2020 года родители учащихся Батайска могут написать заявление о переходе на дистанционное обучение, сообщила начальник городского управления образования Людмила Берлим.

Как пишет портал bataysk-gorod.ru, с понедельника родители могут написать заявление на имя директора школы о том, чтобы ребенка перевели на оставшееся до каникул время на свободное посещение. В течение всего нахождения дома ребенок будет получать домашние задания и продолжать обучение в удаленном режиме.

Рекомендации о переходе на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса поступили от регионального министерства образования. Несмотря на то, что распоряжение носит рекомендательный характер, студентов ЮФУ в Ростове с 16 марта перевели на дистанционное обучение.

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