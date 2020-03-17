Компания заплатит 1 млн за срыв сроков ремонта водопровода под Ростовом

В рамках муниципального контракта компания занималась капремонтом сетей водоснабжения в станице Новороговской. Проверка показала, что работы не были выполнены в полном объеме.
«Это повлекло нарушение прав жителей станицы на обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения», — заявили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что от главы администрации района потребовали устранить недочеты. Компанию «Стройкомплект» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1,2 миллиона рублей.