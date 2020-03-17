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Компания заплатит 1 млн за срыв сроков ремонта водопровода под Ростовом

17 марта 2020, 03:32
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области оштрафовали компанию «Стройкомплект» за срыв сроков ремонта сетей водоснабжения, сообщили в региональной прокуратуре.

В рамках муниципального контракта компания занималась капремонтом сетей водоснабжения в станице Новороговской. Проверка показала, что работы не были выполнены в полном объеме.

«Это повлекло нарушение прав жителей станицы на обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения», — заявили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что от главы администрации района потребовали устранить недочеты. Компанию «Стройкомплект» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1,2 миллиона рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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