Подрядчик украл 21 млн рублей при строительстве дорог в Ростовской области

Администрация района заключила с подрядчиком контракты на строительство дорог. Они должны были появиться от хутора Щеглов к хутору Верхний Жиров и от Верхнего Жирова к хутору Крюков.
«Строительство до конца не завершилось, однако в документах были завышены объемы выполненных работ. Всего обвиняемым удалось украсть 21 миллион рублей», — сказано в сообщении.
По факту мошенничества завели уголовное дело, все материалы направили в суд. Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.
Отмечается, что на имущество обвиняемых наложили арест.