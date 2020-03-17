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Подрядчик украл 21 млн рублей при строительстве дорог в Ростовской области

17 марта 2020, 03:21
Фото: https://pixabay.com
В Дубовском районе в суд передали уголовное дело в отношении директора и главного инженера компании «Азимут-строй» за многомиллионные хищения при строительстве дорог, проинформировали в прокуратуре Ростовской области.

Администрация района заключила с подрядчиком контракты на строительство дорог. Они должны были появиться от хутора Щеглов к хутору Верхний Жиров и от Верхнего Жирова к хутору Крюков.

«Строительство до конца не завершилось, однако в документах были завышены объемы выполненных работ. Всего обвиняемым удалось украсть 21 миллион рублей», — сказано в сообщении.

По факту мошенничества завели уголовное дело, все материалы направили в суд. Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что на имущество обвиняемых наложили арест.

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#Новости#Происшествия
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