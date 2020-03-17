В Омской области пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой

Газета «Известия» пишет, что по следственным данным, к женщине в гости пришли трое знакомых мужчин. В ходе совместного распития спиртных напитков один из гостей начал проявлять симпатию к подозреваемой. Он стал предпринимать попытки соблазнить пенсионерку. Со слов подозреваемой, она испугалась изнасилования и нанесла несколько ударов настойчивому ухажеру. «Скорую» пострадавшему вызвали только спустя день. Однако, от полученных травм мужчина скончался.