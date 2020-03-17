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Posted 17 марта 2020, 16:48

Published 17 марта 2020, 16:48

Modified 17 сентября 2022, 16:54

Updated 17 сентября 2022, 16:54

В Омской области пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой

В Омской области пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой

17 марта 2020, 16:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В одном из поселков Большереченского района Омской области правоохранители задержали пенсионерку, которая, по имеющейся информации, убила ухажера скалкой.

Газета «Известия» пишет, что по следственным данным, к женщине в гости пришли трое знакомых мужчин. В ходе совместного распития спиртных напитков один из гостей начал проявлять симпатию к подозреваемой. Он стал предпринимать попытки соблазнить пенсионерку. Со слов подозреваемой, она испугалась изнасилования и нанесла несколько ударов настойчивому ухажеру. «Скорую» пострадавшему вызвали только спустя день. Однако, от полученных травм мужчина скончался.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пенсионерку поместили в СИЗО.

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