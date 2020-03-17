Запустили на самотек: как (не)заработали платные парковки в Ростове

Система платных парковок в центре Ростова появилась в 2016 году. Однако из-за того, что по закону нельзя было предоставлять личные данные водителей, не работала система штрафов. То есть фактически в городе действовали платные парковки, но за то, что водители их не оплачивали, им ничего не было.