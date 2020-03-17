Запустили на самотек: как (не)заработали платные парковки в Ростове

Система платных парковок в центре Ростова появилась в 2016 году. Однако из-за того, что по закону нельзя было предоставлять личные данные водителей, не работала система штрафов. То есть фактически в городе действовали платные парковки, но за то, что водители их не оплачивали, им ничего не было.
Ситуация изменилась 12 марта 2020 года, когда начали действовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях. С этой даты МВД может предоставлять муниципалитетам данные о собственниках транспорта, за неоплату парковки они получают штраф 1500 рублей (для этого парковку должны не оплачивать минимум 15 минут). Стоимость часа в период с 8.00-20.00 составляет 35 рублей в час, выходные и праздничные дни — бесплатно.
Что с паркоматами
Корреспондент изучил самый востребованный в центре участок: проспекта Ворошиловского до Буденновского, от Красноармейской до Большой Садовой.
Первый же аппарат для оплаты, на парковке 2028 (Буденновский/Большая Садовая) оказался неисправным, на нем высветилась надпись: «Воспользуйтесь другим автоматом». Причем вид паркомата оставляет желать лучшего, он весь, в том числе экран, расписан граффити. Видимо, видеонаблюдение, о котором сообщается в надписи на автомате, не спасает аппаратуру от хулиганов.
На следующей точке автомобилисты игнорируют правила, хотя водителей и стало меньше. Некоторые продолжают парковаться во втором ряду, предусмотрительно включая «аварийки».
Первый работающий паркомат встречаем на перекрестке Буденновского и Пушкинской. Его также не пощадили хулиганы. Но с экрана уже частично соскребли белую надпись, поэтому можно понять, что там написано. Ни на аппарате, ни в самом окне не указана зона (номер парковки), на которой он работает.
На перекрестке Максима Горького и Буденновского снова просят воспользоваться другим паркоматом, а на стоянке ближе к Красноармейской корреспондент вовсе не нашел вблизи автомата для оплаты.
На Красноармейской и Ворошиловском ситуация похожа: паркоматов не найти. На Ворошиловском машины паркуются в два ряда на «аварийках», работает эвакуатор.
Сайт тоже не работает
Перед запуском системы штрафов сообщалось о нескольких способах оплаты: через паркоматы, с помощью мобильного приложения «Парковки Ростова-на-Дону», SMS-оплаты и через личный кабинет на сайте.
Мы выяснили, что паркоматы работают далеко не везде. Но не только они дают сбой, в час пик нельзя воспользоваться и сайтом «Ростовского парковочного пространства». На экране просто высвечивается надпись: «Извините, мы закрыты».
Приложение можно скачать довольно быстро, для оплаты SMS запустили новый номер. Но если у водителя не будет возможности воспользоваться телефоном, то ему остается надеяться только на удачу.