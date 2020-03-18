Десяток концертов отменили или перенесли в Ростовской области

Из-за вынужденной меры организаторам пришлось отменить или перенести на неопределенный срок более десятка концертов и спектаклей, которые должны были пройти в марте.
Концерт Тимы Белорусских, который должен был пройти 27 марта, перенесли на неопределенный срок, выступление Александра Реввы пройдет 19 мая, а группа «Руки вверх» вместо 28–29 марта будет выступать перед ростовчанами 23 и 24 мая.
Кроме того, перенесли концерты Ани Варданян и Михаила Шуфутинского, обменивать уже купленные билеты не придется, они будут действовать и на перенесенные даты.
В «Донэкспоцентре» выставки, запланированные на март и начало апреля перенесли на конец апреля и сентябрь — октябрь. Также отменили запланированные до конца марта мероприятия в музтеатре: мульт-концерт «Симфонические сказки», концерт Дидюли, оперетту «Белая акация», оперу «Хованщина», мюзикл «Шерлок Холмс и пляшущие человечки» и балет «Баядерка».
Кроме того, стало известно о приостановлении до 10 апреля чемпионата России по футболу и отмене игр ГК «Ростов-Дон».