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Десяток концертов отменили или перенесли в Ростовской области

18 марта 2020, 18:09
Фото: instagram.com/timabelorusskih
В Ростовской области из-за угрозы распространения коронавируса запретили массовые мероприятия, распоряжение подписал губернатор региона Василий Голубев.

Из-за вынужденной меры организаторам пришлось отменить или перенести на неопределенный срок более десятка концертов и спектаклей, которые должны были пройти в марте.

Концерт Тимы Белорусских, который должен был пройти 27 марта, перенесли на неопределенный срок, выступление Александра Реввы пройдет 19 мая, а группа «Руки вверх» вместо 28–29 марта будет выступать перед ростовчанами 23 и 24 мая.

Кроме того, перенесли концерты Ани Варданян и Михаила Шуфутинского, обменивать уже купленные билеты не придется, они будут действовать и на перенесенные даты.

В «Донэкспоцентре» выставки, запланированные на март и начало апреля перенесли на конец апреля и сентябрь — октябрь. Также отменили запланированные до конца марта мероприятия в музтеатре: мульт-концерт «Симфонические сказки», концерт Дидюли, оперетту «Белая акация», оперу «Хованщина», мюзикл «Шерлок Холмс и пляшущие человечки» и балет «Баядерка».

Кроме того, стало известно о приостановлении до 10 апреля чемпионата России по футболу и отмене игр ГК «Ростов-Дон».

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