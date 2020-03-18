Десяток концертов отменили или перенесли в Ростовской области

В «Донэкспоцентре» выставки, запланированные на март и начало апреля перенесли на конец апреля и сентябрь — октябрь. Также отменили запланированные до конца марта мероприятия в музтеатре: мульт-концерт «Симфонические сказки», концерт Дидюли, оперетту «Белая акация», оперу «Хованщина», мюзикл «Шерлок Холмс и пляшущие человечки» и балет «Баядерка».