Девушка в стеклянной маске в Каменске-Шахтинском развеселила пользователей Сети

Зато пользователи сети оценили оригинальную защиту от коронавирусной инфекции. «Антенки из проволоки, примотанные скотчем, смотрелись бы лучше», — написал один из пользователей. «А маска зайчика спасет, интересно, если другой нет?», — поинтересовался другой комментатор. «Начинайте запасаться москитными шапками, скоро сезон», — прокомментировал еще один.