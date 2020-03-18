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Девушка в стеклянной маске в Каменске-Шахтинском развеселила пользователей Сети

18 марта 2020, 17:25
Фото: vk.com/overhear_vkamenske
В одном из магазинов Каменска-Шахтинского на камеру попала девушка в стеклянной маске на лице, ролик опубликован в городском паблике.

«Правильная защита от коронавируса. Внимание на девушку в стеклянной маске», — говорится в комментарии к видео.

Девушка в маске из стекла закупилась в магазине и вышла на улицу, при этом посетители торговой точки особого удивления не выказывали.

Зато пользователи сети оценили оригинальную защиту от коронавирусной инфекции. «Антенки из проволоки, примотанные скотчем, смотрелись бы лучше», — написал один из пользователей. «А маска зайчика спасет, интересно, если другой нет?», — поинтересовался другой комментатор. «Начинайте запасаться москитными шапками, скоро сезон», — прокомментировал еще один.

Ранее в Ростове появилось такси с защитой от коронавируса.

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