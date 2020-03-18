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Еще один житель Ростова нашел на своем балконе летучую мышь

18 марта 2020, 17:41
Фото: vk.com/rostovnadonu
Житель Ростова-на-Дону обнаружил на балконе своей квартиры летучую мышь, сообщается в городском паблике.

«Незваная гостья залетела на балкон. Крылья не пострадали, автор поднял ее и выпустил на волю», — говорится в комментарии к посту.

При этом сообщается, что в Ростове работает служба спасения летучих мышей в лице девушек Ирины и Ольги.

Пользователи увидели в ситуации повод для черного юмора. «Коронавирусная какая нибудь», — написал один из ростовчан. «Главное, не есть», — поддержал другой. «А если есть, то варить три часа», — прокомментировал еще один горожанин.

Это не первый случай обнаружения летучих мышей в жилых домах в Ростове, ранее местный житель нашел на своем балконе целое гнездо.

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