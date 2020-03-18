Еще один житель Ростова нашел на своем балконе летучую мышь

«Незваная гостья залетела на балкон. Крылья не пострадали, автор поднял ее и выпустил на волю», — говорится в комментарии к посту.
При этом сообщается, что в Ростове работает служба спасения летучих мышей в лице девушек Ирины и Ольги.
Пользователи увидели в ситуации повод для черного юмора. «Коронавирусная какая нибудь», — написал один из ростовчан. «Главное, не есть», — поддержал другой. «А если есть, то варить три часа», — прокомментировал еще один горожанин.
Это не первый случай обнаружения летучих мышей в жилых домах в Ростове, ранее местный житель нашел на своем балконе целое гнездо.