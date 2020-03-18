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Генераторами «холодного тумана» дезинфицируют автобусы в Ростовской области

18 марта 2020, 17:01
Фото: donland.ru
В Ростовской области для дезинфекции пассажирских автобусов от коронавирусной инфекции используют генераторы «холодного тумана», сообщило региональное правительство.

С целью предотвращения распространения инфекции в регионе закупили специальные средства для проведения дезинфекции салонов подвижного состава. Перед выходом на маршрут все автобусы подвергают санитарной обработке, в том числе с использованием генераторов «холодного тумана».Также всех водителей проверяют перед и после выполнения рейсов.

Кроме того, профилактические меры усилили в аэропорту Платов и на железнодорожных вокзалах области. «Принимаем все необходимые меры на транспорте для предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Ростовской области, — прокомментировал глава регионального минтранса Андрей Иванов.

Ранее режим повышенной готовности ввели из-за коронавируса в Ростове.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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