Канализационную сеть в Железнодорожном районе Ростова обновят за 83,5 млн рублей

В течении пяти месяцев планируют построить канализационную сеть в границах улица Профсоюзная — переулок Силикатный — улица Республиканская — переулок Олимпийский.
При этом сроки ввода в эксплуатацию указанного объекта неизвестны, так как это возможно только после первого этапа канализования улицы Лесопарковой. На последнюю средства пока не выделяли, а предложение об их выделении из местного бюджета даже не поступало на рассмотрение в городскую Думу.
В связи с этим в Ростове разработают целостную концепцию развития городского водопроводно-канализационного хозяйства.
Ранее стало известно, что на содержание дождевой канализации в Ростове выделили 65 миллионов рублей.