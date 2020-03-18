Канализационную сеть в Железнодорожном районе Ростова обновят за 83,5 млн рублей

При этом сроки ввода в эксплуатацию указанного объекта неизвестны, так как это возможно только после первого этапа канализования улицы Лесопарковой. На последнюю средства пока не выделяли, а предложение об их выделении из местного бюджета даже не поступало на рассмотрение в городскую Думу.