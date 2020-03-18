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Канализационную сеть в Железнодорожном районе Ростова обновят за 83,5 млн рублей

18 марта 2020, 13:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
На строительство объектов канализации жилой застройки в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону выделили 83,5 миллиона рублей, сообщила городская администрация.

В течении пяти месяцев планируют построить канализационную сеть в границах улица Профсоюзная — переулок Силикатный — улица Республиканская — переулок Олимпийский.

При этом сроки ввода в эксплуатацию указанного объекта неизвестны, так как это возможно только после первого этапа канализования улицы Лесопарковой. На последнюю средства пока не выделяли, а предложение об их выделении из местного бюджета даже не поступало на рассмотрение в городскую Думу.

В связи с этим в Ростове разработают целостную концепцию развития городского водопроводно-канализационного хозяйства.

Ранее стало известно, что на содержание дождевой канализации в Ростове выделили 65 миллионов рублей.

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