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Каникулы в школах Ростовской области продлили до 12 апреля из-за коронавируса

18 марта 2020, 09:49
Фото: pexels.com
коронавирус школа каникулы
В Ростовской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией каникулы в школах продлят до 12 апреля, сообщила журналистам глава Минобразования региона Лариса Балина.

Министр рассказала, что каникулы приняли решение продлить по всей России, в том числе в Ростовской области. По ее словам, будут перенесены даты проведения Всероссийской проверочной работы. О точном времени информации нет.

Также стало известно, что период досрочной сдачи ЕГЭ перенесли на основные даты проведения экзамена.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что каникулы начнутся 23 марта. Предусмотрена дистанционная форма обучения.

Напомним, в Ростовской области отменили массовые мероприятия, хотя ни одного случая заболевания в регионе не выявили. Губернатор Василий Голубев сделал заявление из-за этой ситуации.

Ранее появилась информация, что крупные вузы в области решили перейти на дистанционное обучение.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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