rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новую поликлинику построят в 2020 году в Неклиновском районе Ростовской области

17 марта 2020, 21:00
Фото: donland.ru
В селе Покровском в Неклиновском районе Ростовской области в 2020 году на территории Центральной районной больницы появится новая модульная поликлиника, говорится в сообщении регионального правительства.

На строительство корпуса поликлиники из бюджета области направили 85 миллионов рублей. Имеющуюся в районе поликлинику, построенную более полувека назад, посещают около 600 человек в день. Сейчас на территории ЦБР готовят площадку под установку нового модульного здания. Поликлиника будет оснащена современным оборудованием, в ней появится детская консультация с элементами «Бережливой поликлиники».

Сама больница открылась после ремонта в ноябре 2019 года. В лечебном учреждении заменили кровлю и коммуникации, обновили внутреннюю и внешнюю отделку. На ремонт потратили 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону жители района Суворовский создали петицию с требованием к городским властям построить полноценную поликлинику.

Материалы по теме
Поликлинику закрывали в Азове из-за коронавирусаВ Ростове жители Суворовского собирают подписи за строительство поликлиники
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28