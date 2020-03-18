Новую поликлинику построят в 2020 году в Неклиновском районе Ростовской области

На строительство корпуса поликлиники из бюджета области направили 85 миллионов рублей. Имеющуюся в районе поликлинику, построенную более полувека назад, посещают около 600 человек в день. Сейчас на территории ЦБР готовят площадку под установку нового модульного здания. Поликлиника будет оснащена современным оборудованием, в ней появится детская консультация с элементами «Бережливой поликлиники».
Сама больница открылась после ремонта в ноябре 2019 года. В лечебном учреждении заменили кровлю и коммуникации, обновили внутреннюю и внешнюю отделку. На ремонт потратили 40 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону жители района Суворовский создали петицию с требованием к городским властям построить полноценную поликлинику.