Новую поликлинику построят в 2020 году в Неклиновском районе Ростовской области

На строительство корпуса поликлиники из бюджета области направили 85 миллионов рублей. Имеющуюся в районе поликлинику, построенную более полувека назад, посещают около 600 человек в день. Сейчас на территории ЦБР готовят площадку под установку нового модульного здания. Поликлиника будет оснащена современным оборудованием, в ней появится детская консультация с элементами «Бережливой поликлиники».