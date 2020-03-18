Подрядчик «Евродона» намерен вернуть автомобили, проданные за 4 млн руб «Донстар»

В общей сложности компания собирается оспорить девять сделок по продаже автомобилей на общую сумму четыре миллиона рублей.
По данным системы СПАРК, ООО «Суадон» зарегистрировано в Шахтах в 2010 году. В качестве основного вида деятельности компании указано строительство жилых и нежилых зданий. Директором предприятия является Вадим Бетеев, он ранее возглавлял ООО «Ирдон», входившее в состав ГК «Евродон» Вадима Ванеева. Компания «Суадон» построила все объекты, принадлежащие на данный момент «Евродону».
Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Суадон» в сентябре 2019 года. В компании была введена процедура наблюдения. Компания была признана банкротом по требованию Внешэкономбанка, задолженность перед которым составила более 10,1 миллиарда рублей.
Основным видом деятельности ООО «Донстар» является производство сельскохозяйственной птицы. Предприятие является крупнейшим в России и Европе промышленным производителем мяса пекинской утки. Компания зарегистрирована в Ростовской области в 2010 году. Генеральным директором и основным собственником компании является экс-руководитель «Евродона» (производителя индейки) Вадим Ванеев. Кредиторы ООО «Донстар» сообщили, что намерены обратиться в Арбитражный суд с требованием признать компанию банкротом. Сейчас в отношении предприятия введена процедура наблюдения.