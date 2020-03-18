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Подрядчик «Евродона» намерен вернуть автомобили, проданные за 4 млн руб «Донстар»

18 марта 2020, 13:35
Фото: pxhere.com
евродон банкрот
Конкурсный управляющий ООО «Суадон» намерен оспорить ряд сделок с компанией бизнесмена Вадима Ванеева «Донстар», говорится в сообщении на сайте Единого реестра сведений о банкротах.

В общей сложности компания собирается оспорить девять сделок по продаже автомобилей на общую сумму четыре миллиона рублей.

По данным системы СПАРК, ООО «Суадон» зарегистрировано в Шахтах в 2010 году. В качестве основного вида деятельности компании указано строительство жилых и нежилых зданий. Директором предприятия является Вадим Бетеев, он ранее возглавлял ООО «Ирдон», входившее в состав ГК «Евродон» Вадима Ванеева. Компания «Суадон» построила все объекты, принадлежащие на данный момент «Евродону».

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Суадон» в сентябре 2019 года. В компании была введена процедура наблюдения. Компания была признана банкротом по требованию Внешэкономбанка, задолженность перед которым составила более 10,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что ООО «Суадон» потребовало включить его требования в реестр кредиторов «Ирдон».

Основным видом деятельности ООО «Донстар» является производство сельскохозяйственной птицы. Предприятие является крупнейшим в России и Европе промышленным производителем мяса пекинской утки. Компания зарегистрирована в Ростовской области в 2010 году. Генеральным директором и основным собственником компании является экс-руководитель «Евродона» (производителя индейки) Вадим Ванеев. Кредиторы ООО «Донстар» сообщили, что намерены обратиться в Арбитражный суд с требованием признать компанию банкротом. Сейчас в отношении предприятия введена процедура наблюдения.

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