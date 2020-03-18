Подрядчик «Евродона» намерен вернуть автомобили, проданные за 4 млн руб «Донстар»

Основным видом деятельности ООО «Донстар» является производство сельскохозяйственной птицы. Предприятие является крупнейшим в России и Европе промышленным производителем мяса пекинской утки. Компания зарегистрирована в Ростовской области в 2010 году. Генеральным директором и основным собственником компании является экс-руководитель «Евродона» (производителя индейки) Вадим Ванеев. Кредиторы ООО «Донстар» сообщили, что намерены обратиться в Арбитражный суд с требованием признать компанию банкротом. Сейчас в отношении предприятия введена процедура наблюдения.