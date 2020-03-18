Ростовчан на три года освободили от транспортного налога за переход «на газ»

«Частные лица также „попадают“ под этот законопроект. Созданы все условия для использования газа. Также до 2022 года предусмотрены ежегодно средства в размере около 200 млн руб на предоставление субсидий на переоборудование общественного транспорта и коммунальной техники для использования природного газа в качестве топлива», — сказал Сорокин.