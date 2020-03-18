«Русагротранс» отправил первый поезд с пшеницей по Северо-Кавказской железной дороге

Первый маршрутный поезд отправился 11 марта со станции Расшеватка в Ставропольском крае (Северо-Кавказская железная дорога) в направлении Новороссийского зернового терминала. Поезд включал в себя 52 вагона. Общий объем пшеницы составил порядка 3,8 тысячи тонн пшеницы, пишет "Интерфакс".
В «Русагротрансе» отметили, что пшеницу доставили в 2,5 раза быстрее, чем это происходит при обычной повагонной отправке.
Ранее технология маршрутных отправок действовала только на расстояниях свыше 600 км со станций центральных областей России, относящихся к Юго-Восточной и Московской железным дорогам. Зерно из южных регионов железнодорожными маршрутами не вывозилось, уточнили в компании.
Сообщается, что всего на экспорт планируется отгрузить 10 маршрутов. Общий объем при этом превысит 37 тысяч тонн.
Такие маршрутные отправки позволят значительно снизить сроки доставки. Кроме того, за счет маршрутной скидки снижается стоимость самой перевозки. К слову, в странах с развитой железнодорожной сетью, таких как США и Канада, до 80% зерноперевозок маршрутизировано.
Планируется, что «Русагротранс» и «Мирогрупп Ресурсы» совместно с РЖД будут расширять подобные маршруты на юге страны. Это позволит перебросить часть объемов с автомобильных перевозок и снизить нагрузку на дороги. А повышение безопасности и снижение логистических издержек повысят конкурентоспособность российской зерновой продукции.
За последнее время ВТБ провел консолидацию зерновых активов и инфраструктурных мощностей, что даст возможность расширить практику маршрутизации на большинство регионов России.
Группе ВТБ принадлежит 70% «Мирогрупп Ресурсы» и 50% + 1 акция «Рустранскома», куда входит «Русагротранс». 49% последнего принадлежит основателям компании Константину Засову и Константину Синцову. Константин Синцов, уроженец города Кемерово, в 1993 году окончил Кузбасский политехнический университет, в 2006 году — РЭУ им. Г.В. Плеханова (МВА). В 2001 году совместно с Константином Засовым, родившимся в Москве, занялся железнодорожными перевозками зерна. С 2013 года был председателем совета директоров ОАО «Русагротранс», с 2015 - ООО «Рустранском». С 2012 по 2014 Синцов был членом совета директоров ОАО «Рославльский ВРЗ». А с 2014 по 2015 стал занимать должность гендиректора ООО «Рустранском». С 2015 по 2017 год был председателем совета директоров ООО «ЛП Транс». Совладелец группы РТК.
Константин Засов, получив образование в Московском педагогическом госуниверситете и в Московской государственной юракадемии, занимал должность руководителя департамента промышленно-финансовой группы «Росвагонмаш». В 2008 году стал гендиректором "Русагротранса". А в 2014 консолидировал железнодорожные активы в группу РТК, стал ее президентом.