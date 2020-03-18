«Русагротранс» отправил первый поезд с пшеницей по Северо-Кавказской железной дороге

Группе ВТБ принадлежит 70% «Мирогрупп Ресурсы» и 50% + 1 акция «Рустранскома», куда входит «Русагротранс». 49% последнего принадлежит основателям компании Константину Засову и Константину Синцову. Константин Синцов, уроженец города Кемерово, в 1993 году окончил Кузбасский политехнический университет, в 2006 году — РЭУ им. Г.В. Плеханова (МВА). В 2001 году совместно с Константином Засовым, родившимся в Москве, занялся железнодорожными перевозками зерна. С 2013 года был председателем совета директоров ОАО «Русагротранс», с 2015 - ООО «Рустранском». С 2012 по 2014 Синцов был членом совета директоров ОАО «Рославльский ВРЗ». А с 2014 по 2015 стал занимать должность гендиректора ООО «Рустранском». С 2015 по 2017 год был председателем совета директоров ООО «ЛП Транс». Совладелец группы РТК.