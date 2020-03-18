Связанная с дочерью Варшавского фирма заплатила кредиторам его ростовского банка

По данным СМИ третьим лицом, расплывшимся с долгами банка, стало ООО «Забава». По информации системы СПАРК, компания была зарегистрирована в Ростовской области в 2017 году. Основным видом деятельности является торговля розничными, прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах. Директором и единственным владельцем ООО «Забава» является Кристина Скиперская. Она же являлась директором компании «Феретти» на тот момент, когда ею владела дочь Вадима Варшавского Анна Агрест.