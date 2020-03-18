Связанная с дочерью Варшавского фирма заплатила кредиторам его ростовского банка

Третьим лицом осуществлены расчеты с кредиторами банка 5 марта 2020 года в размере 100% суммы установленных требований. Таким образом, обязательства перед кредиторами исполнены в полном объеме.
В организации планируется завершить процедуру конкурсного производства.
По данным СМИ третьим лицом, расплывшимся с долгами банка, стало ООО «Забава». По информации системы СПАРК, компания была зарегистрирована в Ростовской области в 2017 году. Основным видом деятельности является торговля розничными, прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах. Директором и единственным владельцем ООО «Забава» является Кристина Скиперская. Она же являлась директором компании «Феретти» на тот момент, когда ею владела дочь Вадима Варшавского Анна Агрест.
ООО «Русский национальный банк» было зарегистрировано в Ростовской области в 1990 году. Деятельность кредитного учреждения контролировал известный предприниматель Вадим Варшавский. Кредитно-финансовую организацию признали банкротом в ноябре 2018 года по требованию Банка России. В декабре в банке продлили конкурсное производство.