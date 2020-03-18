В 2019 году в Ростовской области убыль населения превысила 18 тыс человек

При этом в регионе за год умерло 55,8 тысячи жителей. Таким образом, естественная убыль населения в регионе составила 18,1 тысячи человек.
Как сообщалось ранее, в Ростове в 2019 году родились 11,2 тысячи детей. Несмотря на небольшое снижение рождаемости в 2019 году, власти Ростова-на-Дону ожидают, что вскоре этот показатель снова начнет расти.
Так, в столице региона отмечается значительное снижение показателей младенческой смертности. При контрольном индикаторе 5,0%, он составляет 3,4%, что соответствует европейским показателям.