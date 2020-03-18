rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 2019 году в Ростовской области убыль населения превысила 18 тыс человек

18 марта 2020, 08:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
В 2019 году в Ростовской области, по предварительным данным, родилось 37,7 тысячи младенцев, говорится в сообщении Ростовстата.

При этом в регионе за год умерло 55,8 тысячи жителей. Таким образом, естественная убыль населения в регионе составила 18,1 тысячи человек.

Как сообщалось ранее, в Ростове в 2019 году родились 11,2 тысячи детей. Несмотря на небольшое снижение рождаемости в 2019 году, власти Ростова-на-Дону ожидают, что вскоре этот показатель снова начнет расти.

Так, в столице региона отмечается значительное снижение показателей младенческой смертности. При контрольном индикаторе 5,0%, он составляет 3,4%, что соответствует европейским показателям.

Материалы по теме
Поможет ли маткапитал увеличить рождаемость в России?Власти Ростова ожидают прироста рождаемости
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28