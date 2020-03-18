В Ростове на стройку газомоторных заправок потратят миллиард рублей

«В 2020 году запланировано строительство 12 объектов заправки транспортных средств природным газом, на это выделят 480 миллионов рублей. В следующем году на 320 миллионов рублей будет построено 8 объектов, а в 2022 году 6 объектов на сумму 240 миллионов рублей», — сказал Сорокин.