В Ростове на стройку газомоторных заправок потратят миллиард рублей

В декабре прошлого года Правительство Ростовской области и Минэнерго России подписали Соглашение о предоставлении субсидии в 2020–2022 годах на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа.
«В 2020 году запланировано строительство 12 объектов заправки транспортных средств природным газом, на это выделят 480 миллионов рублей. В следующем году на 320 миллионов рублей будет построено 8 объектов, а в 2022 году 6 объектов на сумму 240 миллионов рублей», — сказал Сорокин.
В прошлом году инвесторам предоставили субсидии в размере 267,5 млн рублей на затраты по строительству заправок природным газом. Всего в регионе было построено 7 газонаполнительных компрессорных станций, шесть из них — возвели частные инвесторы.