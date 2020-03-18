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В Ростове на стройку газомоторных заправок потратят миллиард рублей

18 марта 2020, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
В ближайшие два года в Ростовской области выделят более миллиарда рублей на строительство заправок транспортных средств природным газом, сказал в среду на заседании правительства Ростовской области министр промышленности и энергетики Игорь Николаевич Сорокин.

В декабре прошлого года Правительство Ростовской области и Минэнерго России подписали Соглашение о предоставлении субсидии в 2020–2022 годах на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа.

«В 2020 году запланировано строительство 12 объектов заправки транспортных средств природным газом, на это выделят 480 миллионов рублей. В следующем году на 320 миллионов рублей будет построено 8 объектов, а в 2022 году 6 объектов на сумму 240 миллионов рублей», — сказал Сорокин.

В прошлом году инвесторам предоставили субсидии в размере 267,5 млн рублей на затраты по строительству заправок природным газом. Всего в регионе было построено 7 газонаполнительных компрессорных станций, шесть из них — возвели частные инвесторы.

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