В Ростовской области откроют 14 газовых заправок

В результате количество таких АЗС увеличится до 36. Эта информация прозвучала на заседании правительства региона, которое провел губернатор Василий Голубев.
Отмечается, что по графику запланировано строительство 12 комплексов, но регион перевыполнит задание Минпромэнерго РФ. В минувшем году потребление газового топлива составило более 50 миллионов кубометров. Этот показатель увеличился за год на 30%.
Стали известно, что за три года на поддержку развития газозаправочной инфраструктуры потратят более 1 миллиарда рублей. От муниципалитетов увеличилось количество заявок на строительство таких комплексов.
В строительстве газовых заправок участвуют и частные инвесторы.