ЕР и ОНФ помогут россиянам в условиях эпидемии коронавируса COVID-19

Речь здесь в первую очередь идет о гражданах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за эпидемии COVID-19. К таким можно отнести ветеранов Великой Отечественной войны и одиноких пенсионеров. Для помощи этим людям «Единая Россия» на базе общественных приемных партии объединит свои силы с волонтерами-медиками ОНФ и с «Волонтерами Победы», сказал Турчак.