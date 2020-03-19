rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ЕР и ОНФ помогут россиянам в условиях эпидемии коронавируса COVID-19

19 марта 2020, 12:36
Фото: er.ru/photo
В Калуге распахнул свои двери первый в Российской Федерации волонтерский центр по оказанию помощи населению в связи с эпидемией коронавируса. Центр открыли на базе общественной приемной партии «Единая Россия». В его состав входят общественные организации «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики».

Открывали волонтерский центр секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, глава исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов и временно исполняющий обязанности главы Калужской области Владислав Шапша, сообщает сайт ЕР.

«Это первый пример взаимодействия между президентской партией и президентским общественным движением. Задача таких центров - оказание помощи людям», - заявил Турчак.

Речь здесь в первую очередь идет о гражданах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за эпидемии COVID-19. К таким можно отнести ветеранов Великой Отечественной войны и одиноких пенсионеров. Для помощи этим людям «Единая Россия» на базе общественных приемных партии объединит свои силы с волонтерами-медиками ОНФ и с «Волонтерами Победы», сказал Турчак.

Представитель «Единой России» добавил, что в ближайшем будущем такие штабы откроют по всей стране.

По словам Михаила Кузнецова, у партии власти есть множество представителей и первичных отделений. ОНФ располагает большим числом волонтеров, готовых посещать пожилых россиян.

Добровольные помощники Общероссийского народного фронта могут включиться в работу. Уже сегодня функционирует единый кол-центр. Туда поступают звонки от пенсионеров. Обращения распределяются на уровне регионального центра, отметил Кузнецов.

Владислав Шапша в свою очередь сообщил о введении режима повышенной готовности в Калужской области. В регионе создан свой штаб по противодействию распространению китайского коронавируса.

Главной задачей волонтерских центров «Единой России» и ОНФ является помощь гражданам, входящим в группу риска. Это пожилые люди, одинокие пенсионеры и ветераны ВОВ. На базе каждого центра будут действовать мобильные бригады волонтеров. Последние при необходимости организуют доставку продуктов, вещей и лекарств, информирует Kursdela.biz.

В понедельник, 16 марта, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев потребовал от региональных отделений партии передать весь имеющийся у них ресурс в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению COVID-19, которые развернуты в субъектах РФ.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28