ЕР и ОНФ помогут россиянам в условиях эпидемии коронавируса COVID-19

Открывали волонтерский центр секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, глава исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов и временно исполняющий обязанности главы Калужской области Владислав Шапша, сообщает сайт ЕР.
«Это первый пример взаимодействия между президентской партией и президентским общественным движением. Задача таких центров - оказание помощи людям», - заявил Турчак.
Речь здесь в первую очередь идет о гражданах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за эпидемии COVID-19. К таким можно отнести ветеранов Великой Отечественной войны и одиноких пенсионеров. Для помощи этим людям «Единая Россия» на базе общественных приемных партии объединит свои силы с волонтерами-медиками ОНФ и с «Волонтерами Победы», сказал Турчак.
Представитель «Единой России» добавил, что в ближайшем будущем такие штабы откроют по всей стране.
По словам Михаила Кузнецова, у партии власти есть множество представителей и первичных отделений. ОНФ располагает большим числом волонтеров, готовых посещать пожилых россиян.
Добровольные помощники Общероссийского народного фронта могут включиться в работу. Уже сегодня функционирует единый кол-центр. Туда поступают звонки от пенсионеров. Обращения распределяются на уровне регионального центра, отметил Кузнецов.
Владислав Шапша в свою очередь сообщил о введении режима повышенной готовности в Калужской области. В регионе создан свой штаб по противодействию распространению китайского коронавируса.
Главной задачей волонтерских центров «Единой России» и ОНФ является помощь гражданам, входящим в группу риска. Это пожилые люди, одинокие пенсионеры и ветераны ВОВ. На базе каждого центра будут действовать мобильные бригады волонтеров. Последние при необходимости организуют доставку продуктов, вещей и лекарств, информирует Kursdela.biz.
В понедельник, 16 марта, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев потребовал от региональных отделений партии передать весь имеющийся у них ресурс в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению COVID-19, которые развернуты в субъектах РФ.