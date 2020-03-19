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Глава донского Минздрава призвала не скупать противовирусные препараты

19 марта 2020, 13:19
Фото: pexels.com
коронавирус ростов-на-дону
В Ростовской области из-за коронавируса 340 человек находятся под наблюдением, однако глава регионального Минздрава Татьяна Быковская попросила не скупать лекарства, прозвучало на пресс-конференции.

Количество человек, находящихся под наблюдением, за сутки увеличилось почти на 100. Однако ни одного подтвержденного случая заболевания нет.

Быковская опровергла информацию о необходимости покупки «Арбидола». По ее словам, он может спасти только фармацевтический бизнес.

Министр посоветовала не приобретать ничего лишнего. «Я не понимаю, куда пропадают маски. Я понимаю, если маски используют в медучреждениях или те люди, которые заболели. Задача сейчас не маски покупать, а самоизолироваться, если плохо себя чувствуешь», — пишет Donnews со ссылкой на слова министра.

Ранее губернатор Ростовской области сделал заявление из-за коронавируса.

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