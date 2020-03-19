Глава донского Минздрава призвала не скупать противовирусные препараты

Министр посоветовала не приобретать ничего лишнего. «Я не понимаю, куда пропадают маски. Я понимаю, если маски используют в медучреждениях или те люди, которые заболели. Задача сейчас не маски покупать, а самоизолироваться, если плохо себя чувствуешь», — пишет Donnews со ссылкой на слова министра.