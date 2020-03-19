Ко Дню Победы Ростов украсят на 22,5 млн рублей

Особое внимание будет уделено оформлению главного фасада и балкона здания Ростовского государственного драматического театра имени М. Горького. Здание театра оформят крупноформатным панно на витраже главного фасада, горизонтальным панно под балконом, четырьмя вертикальных панно на боковых витражах здания театра и шестью панно-экранов на ограждении эксплуатируемой кровли над входом в кассы театра. Кроме того, на Театральной площади установят фотостену, которая представляет собой мозаику из фотографий ветеранов и участников войны.