Ко Дню Победы Ростов украсят на 22,5 млн рублей

Максимальная стоимость контракта составляет 22,5 миллиона рублей. Подрядчику необходимо будет оформить центральные улицы и площади города к проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В частности, концепция оформления города предусматривает украшение Театральной площади, как главного места празднования Дня Победы, где пройдут церемония возложения гирлянды Славы в мемориальном комплексе «Воинам освободителям города Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков», военный парад, чествование ветеранов и праздничный гала-концерт.
Особое внимание будет уделено оформлению главного фасада и балкона здания Ростовского государственного драматического театра имени М. Горького. Здание театра оформят крупноформатным панно на витраже главного фасада, горизонтальным панно под балконом, четырьмя вертикальных панно на боковых витражах здания театра и шестью панно-экранов на ограждении эксплуатируемой кровли над входом в кассы театра. Кроме того, на Театральной площади установят фотостену, которая представляет собой мозаику из фотографий ветеранов и участников войны.
Композиции из флагов появятся на проспекте Шолохова, на Большой Садовой у входа в парк им. Горького, на площади перед Старо-Покровским храмом в Покровском сквере, на площади перед Ростовским государственным музыкальным театром, на площади Комсомольской, на площади Народного Ополчения.
Кроме того на площади Гагарина установят объемное панно «Звезда». Помимо этого, подрядчику предстоит изготовить и выполнить монтаж объемно-пространственной композиции «9 Мая», выполнить брендирование остановок общественного транспорта.
Украсить Ростов к празднику необходимо до 24 апреля, а демонтировать элементы оформления нужно будет до 30 мая 2020 года.