Работа во время чумы: как ростовчанам организовать хоум-офис

Питание — важная часть работы в офисе. Поэтому этот момент тоже стоит продумать, чтобы не выпадать из рабочего процесса на час другой, чтобы приготовить себе поесть. Забывать про обед тоже не нужно, голод — плохой помощник в работе. Внесите обед в свое привычное расписание. Еду лучше готовить заранее, чтобы ее можно было быстро подогреть. Что касается перекусов, их тоже лучше подготовить заранее, так, как вы это делаете в те дни, когда работаете в офисе. Тогда и риск переедания и лишних килограммов будет минимизирован.