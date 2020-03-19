Работа во время чумы: как ростовчанам организовать хоум-офис

Прежде всего, стоит составить распорядок дня, поскольку работа на «удаленке» требует дисциплины. График позволит сохранить привычный ритм работы в течение дня. В него стоит внести список всех дел: от разбора электронной почты до онлайн-переговоров. А вот засиживаться за компьютером допоздна точно не стоит, заканчивайте работу в привычное время, как бы делали это в офисе. Ложиться спать и вставать также стоит в привычное время, чтобы не нарушить свои биологические ритмы.
Стоит сразу организовать свое рабочее место. Ошибочно мнение, что преимущество удаленной работы в том, что можно работать лежа на диване в старой пижаме в обнимку с котом. Но такое отношение к работе снижает продуктивность. Скорее всего, организм привык к тому, что работаете вы сидя и положение лежа мозг ассоциирует с отдыхом. С рабочего стола при этом нужно убрать все посторонние вещи, которые не связаны с работой, они будут отвлекать. От пижамы тоже стоит отказаться, ее лучше оставить для сна. А для работы дома выбрать чистую удобную одежду.
Питание — важная часть работы в офисе. Поэтому этот момент тоже стоит продумать, чтобы не выпадать из рабочего процесса на час другой, чтобы приготовить себе поесть. Забывать про обед тоже не нужно, голод — плохой помощник в работе. Внесите обед в свое привычное расписание. Еду лучше готовить заранее, чтобы ее можно было быстро подогреть. Что касается перекусов, их тоже лучше подготовить заранее, так, как вы это делаете в те дни, когда работаете в офисе. Тогда и риск переедания и лишних килограммов будет минимизирован.
Из факторов, мешающих работе дома, могут стать члены семьи. Объясните домочадцам, что хоть и вы и находитесь в соседней комнате, вы работаете, и вас нельзя отвлекать по пустякам. Стоит оговорить с близкими этот момент заранее. Сначала могут возникнуть сложности, но потом члены семьи привыкнут к вашему распорядку. Конечно, хорошо, если есть отдельная комната, в которой можно устроить хоум-офис, но если нет, помогут хорошие наушники.
Ну и последнее, постоянно общайтесь с коллегами через мессенджеры, электронную почту, по видеосвязи, обсуждайте проекты, взаимодействуйте. Это поможет поддерживать рабочий настрой в период вынужденной удаленной работы.