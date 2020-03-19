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Работа во время чумы: как ростовчанам организовать хоум-офис

19 марта 2020, 12:54
Фото: pexels.com
коронавирус удаленка офис
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская призвала работодателей переводить сотрудников на удаленную работу из-за опасности распространения коронавируса. RostovGazeta рассказывает, как эффективно организовать рабочий процесс, не выходя из дома.

Прежде всего, стоит составить распорядок дня, поскольку работа на «удаленке» требует дисциплины. График позволит сохранить привычный ритм работы в течение дня. В него стоит внести список всех дел: от разбора электронной почты до онлайн-переговоров. А вот засиживаться за компьютером допоздна точно не стоит, заканчивайте работу в привычное время, как бы делали это в офисе. Ложиться спать и вставать также стоит в привычное время, чтобы не нарушить свои биологические ритмы.

Фото: pexels.com

Стоит сразу организовать свое рабочее место. Ошибочно мнение, что преимущество удаленной работы в том, что можно работать лежа на диване в старой пижаме в обнимку с котом. Но такое отношение к работе снижает продуктивность. Скорее всего, организм привык к тому, что работаете вы сидя и положение лежа мозг ассоциирует с отдыхом. С рабочего стола при этом нужно убрать все посторонние вещи, которые не связаны с работой, они будут отвлекать. От пижамы тоже стоит отказаться, ее лучше оставить для сна. А для работы дома выбрать чистую удобную одежду.

Фото: pexels.com

Питание — важная часть работы в офисе. Поэтому этот момент тоже стоит продумать, чтобы не выпадать из рабочего процесса на час другой, чтобы приготовить себе поесть. Забывать про обед тоже не нужно, голод — плохой помощник в работе. Внесите обед в свое привычное расписание. Еду лучше готовить заранее, чтобы ее можно было быстро подогреть. Что касается перекусов, их тоже лучше подготовить заранее, так, как вы это делаете в те дни, когда работаете в офисе. Тогда и риск переедания и лишних килограммов будет минимизирован.

Фото: pexels.com

Из факторов, мешающих работе дома, могут стать члены семьи. Объясните домочадцам, что хоть и вы и находитесь в соседней комнате, вы работаете, и вас нельзя отвлекать по пустякам. Стоит оговорить с близкими этот момент заранее. Сначала могут возникнуть сложности, но потом члены семьи привыкнут к вашему распорядку. Конечно, хорошо, если есть отдельная комната, в которой можно устроить хоум-офис, но если нет, помогут хорошие наушники.

Фото: pexels.com

Ну и последнее, постоянно общайтесь с коллегами через мессенджеры, электронную почту, по видеосвязи, обсуждайте проекты, взаимодействуйте. Это поможет поддерживать рабочий настрой в период вынужденной удаленной работы.

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