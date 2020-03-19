rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотни домов в Ростове останутся без света в конце недели

19 марта 2020, 07:39
Фото: donenergo.ru
В Ростове-на-Дону в течение двух дней будут проходить массовые отключения света из-за технических работ, сообщили в «Донэнерго».

В четверг без света остались улицы Венеры, Струве, Гершеля, Канта, Ньютона, Волгодонская, Гризодубовой, Доброхимовская, 1-я Краснодарская, 2-я Краснодарская. Также это коснулось улиц 3-я Круговая, Лазаревская, Проселочная, Ревкомовская, Казахская, Киргизская, 2-я Киргизская.

В пятницу электричество выключат по улицам Социалистическая, Волгодонская, Гризодубовой, 2-я Круговая, 3-я Круговая, Парижской Коммуны, Плеханова, Проселочная. Ограничения также введут по улицам Казахская, Киргизская, переулкам Сальский, Хоперский, Медведицкий, Донецкий.

Свет будут выключать и на следующей неделе. Так, 25 числа электричества не будет на улицах Андрея Сладкова, 3-я Баррикадная, Калинина, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая, 6-я Кольцевая, Осипенко, в переулках Спортивный, Холмогорский, Югова.

Материалы по теме
Сотни ростовчан останутся без света на следующей неделеМассовые отключения света пообещали ростовчанам на следующей неделеКоролева и Киргизская останутся в Ростове без света
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28