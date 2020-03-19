Сотни домов в Ростове останутся без света в конце недели

В четверг без света остались улицы Венеры, Струве, Гершеля, Канта, Ньютона, Волгодонская, Гризодубовой, Доброхимовская, 1-я Краснодарская, 2-я Краснодарская. Также это коснулось улиц 3-я Круговая, Лазаревская, Проселочная, Ревкомовская, Казахская, Киргизская, 2-я Киргизская.
В пятницу электричество выключат по улицам Социалистическая, Волгодонская, Гризодубовой, 2-я Круговая, 3-я Круговая, Парижской Коммуны, Плеханова, Проселочная. Ограничения также введут по улицам Казахская, Киргизская, переулкам Сальский, Хоперский, Медведицкий, Донецкий.
Свет будут выключать и на следующей неделе. Так, 25 числа электричества не будет на улицах Андрея Сладкова, 3-я Баррикадная, Калинина, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая, 6-я Кольцевая, Осипенко, в переулках Спортивный, Холмогорский, Югова.