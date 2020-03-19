Сотни домов в Ростове останутся без света в конце недели

Свет будут выключать и на следующей неделе. Так, 25 числа электричества не будет на улицах Андрея Сладкова, 3-я Баррикадная, Калинина, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая, 6-я Кольцевая, Осипенко, в переулках Спортивный, Холмогорский, Югова.